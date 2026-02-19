Ataque en San Francisco del Rincón deja un muerto y 10 heridos

Un ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón dejó un hombre muerto y varios heridos, entre ellos menores; autoridades reportan cifras distintas

Un ataque armado durante una convivencia familiar en un parque de la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón, dejó como saldo una persona sin vida y varios lesionados, entre ellos niñas y niños, la noche del martes 17 de febrero.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en el área verde ubicada frente al Templo de la Santa Cruz, en el cruce de las calles Costa Rica y 5 de Mayo, cerca del Hospital Comunitario. Sujetos armados irrumpieron en el sitio y dispararon en reiteradas ocasiones contra las familias que se encontraban reunidas.

Menores entre las víctimas

Testigos relataron que en el parque había menores de entre 8 y 10 años cuando comenzaron las detonaciones. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras vecinos y familiares trasladaron a los heridos por sus propios medios a hospitales cercanos.

Preliminarmente, se reportaron 12 personas lesionadas. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de un hombre de 36 años mientras recibía atención médica.

Cifras oficiales difieren

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que el ataque dejó once víctimas: una persona fallecida y diez lesionadas. De estas, seis ya fueron dadas de alta y cuatro continúan hospitalizadas.

Por su parte, el Gobierno Municipal señaló que ocho menores resultaron heridos; tres ya fueron dados de alta y cinco permanecen hospitalizados, todos fuera de peligro. No se precisó el número total de adultos lesionados.

Las ráfagas de fuego también impactaron bardas y fachadas de viviendas cercanas. En el lugar quedaron múltiples casquillos percutidos, por lo que la zona fue acordonada para el levantamiento de indicios.

Elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado reforzaron la vigilancia en la colonia.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó los hechos y anunció que sostendrá una reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa. A través de redes sociales, informó que instruyó a la Secretaría de Seguridad y Paz y a la Secretaría de Salud estatal a brindar atención médica y acompañamiento a las familias afectadas.