Ataque en Morelos deja sin vida a dirigente municipal del PRI

La Fiscalía de Morelos informó que las investigaciones buscarán establecer la mecánica del ataque, determinar el móvil e identificar a los autores materiales

Zenón Juárez Hernández, dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tetecala, Morelos, fue asesinado durante un ataque armado que también dejó a otro hombre sin vida.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:40 horas del viernes 18 de septiembre, en un inmueble ubicado sobre la calle Abasolo, en la colonia Centro. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados ingresaron al lugar y dispararon contra quienes se encontraban en el interior.

Ataque armado deja dos personas fallecidas

Uno de los hombres murió en el sitio, mientras que Juárez Hernández fue trasladado gravemente herido al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la identidad de la segunda víctima ni han precisado si existía alguna relación entre ambos hombres.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales realizó diligencias tanto en el inmueble donde ocurrió la agresión como en el hospital. En el lugar fueron recabados indicios balísticos y otros elementos que serán incorporados a la carpeta de investigación.

Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación

La Fiscalía de Morelos informó que las investigaciones buscarán establecer la mecánica del ataque, determinar el móvil e identificar a los autores materiales y, en su caso, intelectuales del doble homicidio.

Hasta la información disponible no se reportan personas detenidas y tampoco existe una confirmación oficial de que el crimen esté relacionado con las actividades políticas de Juárez Hernández.

Zenón Juárez encabezaba el Comité Municipal del PRI en Tetecala y anteriormente se desempeñó como director del Sistema de Agua Potable del municipio. También mantenía participación en actividades comunitarias y de organización territorial.

Tras conocerse el asesinato, la dirigencia estatal del PRI condenó los hechos y pidió a las autoridades esclarecer el caso y llevar ante la justicia a los responsables.