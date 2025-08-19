Ataque en iglesia de San Miguel de Allende deja 2 muertos

La balacera desató el caos lo que fue aprovechado por el agresor para darse a la fuga en medio del terror y confusión que las detonaciones provocaron

Un hombre acabó con la tranquilidad de los feligreses tras desatar una balacera al interior de una iglesia en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Los hechos se registraron poco antes de las 23:00 horas de este domingo durante las fiestas patronales en honor a la Virgen de San Juan de los Lagos en la colonia Infonavit Malanquin.

Según información preliminar, un hombre armado con un rifle abrió fuego contra la multitud que se encontraba en el atrio de la parroquia. En el lugar, dos hombres perdieron la vida y al menos 17 personas resultaron lesionadas.

La balacera desató el caos en el lugar, lo que fue aprovechado por el agresor para darse a la fuga en medio del terror y confusión que las detonaciones provocaron.

Elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional desplegaron un operativo para lograr capturar al presunto responsable de la agresión.

Mientras tanto, paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a las personas lesionadas, algunos fueron trasladados a hospitales y clínicas privadas. De los 17 lesionados, se informó que dos de ellos permanecen en estado delicado de salud.

El alcalde de San Miguel Allende, Mauricio Trejo Pureco, condenó el ataque y aseguró que ya existe coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad para dar con los responsables

"Que no quepa duda de que detendremos a quienes perpetuaron este cobarde acto de violencia", expresó el edil