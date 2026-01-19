Ataque en centro de rehabilitación deja 2 muertos en Guanajuato

Un ataque armado en un centro de rehabilitación del municipio de San Felipe, Guanajuato, dejó un saldo preliminar de al menos dos personas muertas

Un ataque armado en un centro de rehabilitación del municipio de San Felipe, Guanajuato, dejó un saldo preliminar de al menos dos personas muertas y ocho más heridas.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 06:00 horas de este sábado 17 de enero de 2026, en el Centro de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos “Los Marginados”, ubicado en la calle Prolongación Madero, en la colonia Aviación.

Irrupción violenta

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres fuertemente armados llegó en camionetas, forzó la entrada al inmueble y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el interior.

La presidenta municipal de San Felipe, Sarai Lepe, confirmó el ataque a través de redes sociales y señaló que las personas fallecidas eran originarias de León y de San Luis Potosí.

“Lamento profundamente los hechos de violencia registrados la madrugada de este sábado en un centro de rehabilitación de nuestro municipio, que dejaron como saldo personas sin vida y otras más lesionadas”, expresó la alcaldesa.

Asimismo, informó que las corporaciones municipales atendieron el reporte de inmediato y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, que ya realiza las investigaciones correspondientes.

Sin detenidos hasta el momento

La edil llamó a la ciudadanía a mantener la calma y a evitar la difusión de información no confirmada.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Guanajuato ha reportado personas detenidas por este ataque.