Ataque en barbería de León, Guanajuato deja dos muertos

Un ataque armado registrado la tarde del sábado 21 de febrero de 2026 en una barbería de León, Guanajuato, dejó como saldo dos personas muertas y cuatro más lesionadas.

De acuerdo con reportes oficiales, la agresión ocurrió minutos después de las 15:00 horas en la calle Luis Long, en la colonia San Martín de Porres, donde se alertó al 911 por detonaciones de arma de fuego.

Dispararon contra jóvenes reunidos

En el lugar, una cochera de un domicilio habilitada como barbería, se encontraba un grupo de jóvenes reunidos cuando al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al sitio.

Tras detenerse a pocos metros, los agresores abrieron fuego contra las personas presentes. Testigos señalaron que se escucharon alrededor de 20 detonaciones.

Los presuntos responsables huyeron del lugar en la misma motocicleta.

Dos murieron en el lugar

Servicios de emergencia fueron movilizados; sin embargo, dos de los heridos fallecieron al interior del local.

Otras cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital por familiares en vehículos particulares.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras peritos realizaron el levantamiento de los cuerpos.

La Secretaría de Seguridad municipal informó que se implementó un operativo de búsqueda para localizar a los agresores, quienes habrían escapado en una motocicleta amarilla.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos y el móvil de la agresión continúa bajo investigación.

Este ataque ocurre en un contexto de recientes hechos violentos en Guanajuato.

El pasado 17 de febrero, en un parque infantil de la colonia Plaza Renovación, en San Francisco del Rincón, se registró otra agresión armada que dejó dos personas muertas y ocho menores lesionados. Por ese caso, la Fiscalía estatal informó la detención de dos presuntos implicados.

Asimismo, el 25 de enero se registró una masacre en una cancha de futbol en Salamanca, donde murieron 11 personas.

Las investigaciones por el ataque en la barbería de León continúan.