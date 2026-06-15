Ataque deja tres muertos en Azcapotzalco, CDMX

Un ataque armado registrado en una vivienda de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, dejó un saldo de tres personas muertas

Un ataque armado registrado en una vivienda de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, dejó un saldo de tres personas muertas, entre ellas un menor de edad, informaron autoridades.

Los hechos se registraron la madrugada del 14 de junio en un domicilio ubicado en la colonia Santa María Maninalco, donde una familia fue sorprendida por hombres armados.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres sujetos encapuchados tocaron la puerta de la vivienda y, tras ser abierta, irrumpieron en el lugar para disparar contra los ocupantes.

Servicios de emergencia confirmaron la muerte de tres integrantes de la familia: un hombre, una mujer y un niño de cinco años de edad.

En el mismo sitio fue localizada una adolescente de 17 años con heridas por arma de fuego, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Responsables huyeron del lugar

Tras perpetrar el ataque, los agresores se dieron a la fuga, sin que hasta el momento se tenga información sobre su identidad o paradero.

Las autoridades tampoco han determinado el móvil del crimen.

Vecinos señalaron que la familia tenía poco tiempo de haberse mudado a la zona.

Elementos de seguridad y personal ministerial iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ataque armado.