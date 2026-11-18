De acuerdo con las primeras versiones, los agentes fueron atacados desde otro vehículo mientras circulaban por ese tramo carretero

Un ataque armado contra policías municipales de Santiago Maravatío dejó un saldo preliminar de dos agentes muertos y otro lesionado la mañana de este martes 17 de noviembre, sobre la carretera Salvatierra–Yuriria, en Guanajuato. Los uniformados presuntamente regresaban a sus domicilios después de concluir su jornada laboral.

La agresión ocurrió cerca del entronque a la comunidad de Casacuarán, en el municipio de Yuriria. Tras los disparos, el vehículo en el que viajaban salió del camino y terminó volcado entre la maleza.

El primer aviso fue por un vehículo volcado

Las corporaciones de seguridad recibieron inicialmente un reporte de volcadura. Al llegar al sitio, encontraron a los ocupantes con heridas de arma de fuego y uniformes de la Policía Municipal de Santiago Maravatío.

De acuerdo con las primeras versiones, los agentes fueron atacados desde otro vehículo mientras circulaban por ese tramo carretero. La secuencia de la agresión y las circunstancias en que ocurrió la salida del camino deberán establecerse mediante las investigaciones.

Un policía murió en el lugar y dos fueron trasladados para recibir atención médica. Posteriormente se reportó el fallecimiento de uno de los hospitalizados, mientras que el tercer agente permanecía lesionado.

El balance de dos fallecidos y un herido es preliminar, a la espera de que las autoridades emitan información detallada sobre las víctimas y la condición médica del sobreviviente.

Despliegan operativo en la zona de Casacuarán

El ataque movilizó a policías municipales, elementos de la Guardia Nacional, Ejército y servicios de emergencia. El área fue acordonada para permitir la atención de los lesionados y preservar los indicios.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para procesar la escena. Durante las diligencias se registraron restricciones parciales a la circulación en la carretera.

Aunque pertenecían a la corporación de Santiago Maravatío, los agentes eran originarios de Yuriria, según la información preliminar sobre su traslado después del turno.

No se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni detenciones relacionadas con el ataque. El móvil y la identidad de los responsables permanecen sin esclarecer.