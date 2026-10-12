Ataque coordinado en Michoacán deja 6 muertos y 4 heridos

Una oleada de balaceras y bloqueos carreteros sacudió Jacona y Tangancícuaro, dejando un saldo preliminar de seis muertos y heridos.

Una intensa jornada de violencia sacudió al municipio de Jacona, Michoacán, tras una serie de ataques armados y enfrentamientos simultáneos que alcanzaron tanto a corporaciones policiales como a la base de bomberos local. Los reportes preliminares señalan agresiones directas contra cuarteles municipales y tramos carreteros colindantes.

Los hechos violentos incluyeron un ataque coordinado contra las instalaciones de la policía y de los bomberos en el sector de Prados de Valencia, además de enfrentamientos en las inmediaciones del municipio de Zamora y una persecución por parte de la Guardia Nacional que derivó en el abatimiento de presuntos agresores.

De manera paralela, para obstaculizar el apoyo policial hacia Jacona, se reportaron bloqueos carreteros con palos y machetes por parte de civiles encapuchados en la vía nacional a la altura de la comunidad Las Adjuntas, en el municipio de Tangancícuaro.

Balance preliminar de víctimas y lesionados

Hasta el momento, las cifras oficiales de bajas y personas heridas no han sido confirmadas de manera definitiva por las autoridades competentes, ya que se espera el pronunciamiento oficial de las instancias gubernamentales. Sin embargo, los reportes iniciales en el sitio señalan un saldo preliminar que comprende dos policías municipales sin vida, así como un civil fallecido y un elemento policial herido, tres elementos del cuerpo de bomberos también resultaron lesionados durante las agresiones registradas en su base. También se contabilizan de forma preliminar tres sicarios abatidos tras los enfrentamientos y la persecución con la Guardia Nacional cerca de su cuartel.