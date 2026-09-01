Ataque con explosivos deja al menos 11 heridos en Zacatecas

El ayuntamiento suspendió el inicio del ciclo escolar y las actividades administrativas tras el ataque registrado la noche del domingo

La explosión de un coche bomba en las inmediaciones de la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, dejó 11 personas lesionadas y daños en al menos 38 inmuebles, informó este lunes el gobierno estatal.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, detalló durante una conferencia encabezada por el gobernador David Monreal que una de las víctimas se encuentra grave, mientras que las otras 10 están fuera de peligro.

La explosión sacudió el centro de Ojocaliente

El estallido ocurrió alrededor de las 19:30 horas del domingo y provocó una fuerte onda expansiva en calles estrechas de esta localidad de unos 20 mil habitantes, ubicada aproximadamente a 600 kilómetros al noroeste de Ciudad de México.

Los lesionados reciben atención médica en el Hospital Comunitario de Ojocaliente. Las autoridades mantienen vigilancia en la zona mientras avanzan las investigaciones para determinar quién colocó el artefacto explosivo en el vehículo.

La detonación provocó daños visibles en la zona. Vehículos quedaron completamente calcinados, mientras que las llamas alcanzaron una altura superior a algunas viviendas. También quedaron portones retorcidos, ventanas rotas, vidrios y escombros sobre las calles.

La onda expansiva alcanzó al menos 38 inmuebles, de acuerdo con el reporte presentado por las autoridades estatales.

Suspenden clases y actividades administrativas

Ante las condiciones generadas por la explosión, el ayuntamiento de Ojocaliente decidió suspender el inicio del ciclo escolar previsto para este lunes.

El alcalde Juan Manuel Zambrano informó también que quedaron suspendidas las actividades administrativas, con excepción de las áreas operativas y de emergencia.

El presidente municipal difundió el anuncio a través de Facebook y proporcionó un número telefónico para las personas que requirieran “asistencia inmediata”.

Por ahora, las autoridades estatales mantienen las investigaciones para esclarecer el ataque ocurrido en Ojocaliente y determinar quiénes estuvieron detrás de la explosión.