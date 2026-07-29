Ataque cerca del Zócalo en CDMX deja un muertos y dos heridos

La agresión a balazos se registró la tarde del lunes, en la esquina de las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, junto a la plaza Santo Domingo

Un hombre de 42 años murió y otros dos, ambos de 39, resultaron heridos ayer lunes en un ataque directo con arma de fuego ocurrido en el Centro Histórico de Ciudad de México, a unas calles del Zócalo y del Palacio Nacional, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La agresión se registró durante la tarde, a plena luz, en la esquina de las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, junto a la plaza Santo Domingo, en la alcaldía Cuauhtémoc, una zona comercial y turística.

Agentes de la SSC acudieron tras recibir el reporte y solicitaron servicios de emergencia.

Los paramédicos confirmaron la muerte de uno de los hombres y trasladaron a los otros dos a hospitales para recibir atención médica especializada, según la tarjeta informativa de la corporación.

Los policías acordonaron el lugar y notificaron al Ministerio Público, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México comenzó los peritajes, recogió indicios balísticos y abrió la investigación para esclarecer el móvil y localizar a los responsables.

La SSC señaló que mantiene un “cerco virtual”, mediante cámaras de videovigilancia, para seguir a los tripulantes de una motocicleta identificados como posibles autores del ataque.

El ataque ocurrió en una de las áreas con mayor presencia policial y flujo de visitantes de la ciudad, cerca de edificios gubernamentales y monumentos históricos como el Palacio Nacional, la Jefatura del Gobierno capitalino y el Zócalo.