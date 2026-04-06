Ataque armado termina con cuatro detenidos en Sinaloa

Tras el enfrentamiento, se confirmó que tres de ellos son menores de edad, quienes presuntamente forman parte de un grupo delictivo.

Cuatro presuntos integrantes de una organización criminal fueron detenidos en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, luego de protagonizar un enfrentamiento armado contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) durante un patrullaje de reconocimiento terrestre.

La agresión ocurrió en inmediaciones de la cabecera municipal, donde el personal militar realizaba labores de vigilancia cuando fue atacado por los civiles armados. La situación derivó en un intercambio de disparos que se prolongó por varios minutos y concluyó con la captura de los cuatro hombres.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento en Escuinapa?

De acuerdo con el reporte oficial, los militares fueron sorprendidos por los agresores, quienes comenzaron a disparar de manera directa. Ante el ataque, los elementos repelieron la agresión y lograron controlar la situación sin que se reportaran bajas por parte de las fuerzas federales.

Tras el enfrentamiento, se confirmó la detención de cuatro personas, de las cuales tres son menores de edad, quienes presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera en la región sur de Sinaloa.

¿Qué armamento fue asegurado?

La Secretaría de Seguridad Pública informó que durante el operativo se aseguraron diversos objetos de uso táctico y armamento, entre ellos seis armas largas, 23 cargadores y 549 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros.

Además, los detenidos portaban cuatro chalecos antibalas, ocho placas balísticas y un casco antibalas, equipo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes junto con los implicados.

Los cuatro hombres fueron trasladados ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme a la ley.