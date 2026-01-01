Ataque armado en restaurante del Centro deja un muerto

Un ataque armado en un restaurante de mariscos del Centro Histórico de la CDMX dejó un muerto y un herido; el agresor huyó en motocicleta

Un ataque a balazos registrado la noche del martes en un restaurante de mariscos ubicado sobre la calle de Meave, cerca del Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dejó como saldo una persona muerta y otra más lesionada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que los hechos ocurrieron poco después de las 20:00 horas, lo que generó una fuerte movilización policial en la alcaldía Cuauhtémoc.

Disparos directos al interior del local

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban dentro del establecimiento cuando un sujeto se aproximó y efectuó disparos de manera directa. Tras las detonaciones, comerciantes y transeúntes alertaron a las autoridades.

Al arribar al sitio, elementos de la SSC confirmaron que una de las personas ya no contaba con signos vitales debido a impactos de arma de fuego en la cabeza, mientras que otra resultó lesionada.

Cerco virtual y fuga del agresor

Según la información oficial, el probable responsable huyó a bordo de una motocicleta, por lo que las autoridades implementaron un cerco virtual para dar con su paradero.

Del ataque se dio aviso al agente del Ministerio Público, quien solicitó la presencia de servicios periciales para iniciar las investigaciones correspondientes.

Identidad de las víctimas

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la identidad de las víctimas.

Sin embargo, reportes preliminares señalan que la persona fallecida podría tratarse de Carlos Alfredo Pérez o Eduardo “N”, presuntamente propietario del restaurante “Aguachilango”, ubicado a un costado de Plaza Meave.

El acompañante, de aproximadamente 24 años, sufrió una lesión en el glúteo, recibió atención prehospitalaria y fue trasladado a un hospital cercano. De manera extraoficial, se indicó que podría ser hermano del fallecido.