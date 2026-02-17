Ataque armado en Pluma Hidalgo deja un policía muerto en Oaxaca

Un elemento de la Policía Municipal murió y el director resultó herido tras un ataque armado en Pluma Hidalgo, Oaxaca; ya investiga la Fiscalía estatal

La mañana de este lunes, elementos de la Policía Municipal de Pluma Hidalgo, en la región Costa de Oaxaca, fueron atacados a tiros mientras realizaban recorridos de vigilancia.

El saldo preliminar es de un policía fallecido y el director de la corporación herido, quien recibe atención médica especializada.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la escuela primaria Escuela Primaria Héroes de Chapultepec, cuando el director y otro elemento fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

Autoridades estatales investigan

Tras el atentado, autoridades estatales iniciaron las investigaciones correspondientes. El gobierno municipal solicitó formalmente el respaldo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que el ataque no quede impune.

En un comunicado, la autoridad municipal lamentó el fallecimiento del elemento y expresó solidaridad con su familia y con los integrantes de la corporación policial.

Asimismo, se informó que al momento de la agresión el alcalde se encontraba en gestiones institucionales en la Comisión Estatal del Agua, pero regresó de inmediato al municipio para atender la situación.

Hasta ahora no se reportan personas detenidas por el ataque. El gobierno municipal reiteró su compromiso con la seguridad, la justicia y la tranquilidad de la población, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.