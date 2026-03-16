Ataque armado en Pénjamo deja tres muertos, incluido un niño

Un ataque a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, en Pénjamo, Guanajuato, dejó tres personas muertas, entre ellas un niño de tres años

Un ataque armado ocurrido la noche del 14 de marzo dejó tres personas muertas, entre ellas un niño de aproximadamente tres años, en el municipio de Pénjamo, en el estado de Guanajuato.

Los hechos se registraron en la colonia Lázaro Cárdenas, donde de acuerdo con reportes preliminares las víctimas se encontraban conviviendo afuera de una vivienda cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos del sector solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Sin embargo, al llegar al sitio, paramédicos solo pudieron confirmar el fallecimiento de dos adultos y del menor.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal de Guanajuato acudieron al lugar para acordonar el área y resguardar la escena del crimen.

Posteriormente se esperaba el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Pénjamo condenó el hecho violento y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Nos duele y nos indigna profundamente la información preliminar que señala la irreparable pérdida de la vida de un menor de edad”, señaló la administración municipal en su posicionamiento oficial.