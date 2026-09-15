Ataque armado en partido de futbol deja un muerto en Guanajuato

La agresión a balazos interrumpió un partido de futbol amateur en la comunidad Barrio de Guadalupe, en San Francisco del Rincón, dejando una persona muerta

Un ataque armado durante un partido de futbol amateur dejó un joven muerto y seis personas lesionadas en la comunidad Barrio de Guadalupe, en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

La agresión ocurrió minutos antes de las 3:00 horas del domingo, cuando un sujeto armado llegó hasta el campo donde se disputaba el encuentro y disparó contra uno de los espectadores.

El objetivo de la agresión era presuntamente un joven de 25 años, quien recibió cinco impactos de bala.

La víctima fue trasladada en un vehículo particular para recibir atención médica, pero murió en la sala de urgencias debido a la gravedad de las heridas.

Las otras seis personas alcanzadas por las balas fueron trasladadas a hospitales de la zona en ambulancias de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y vehículos particulares.

El ataque quedó parcialmente registrado en una transmisión en vivo del partido.

En el video difundido en redes sociales se observa el momento en que el hombre armado se acerca hasta donde se encontraba la víctima y comienza a disparar.

Alcalde condena el ataque

Tras la agresión, el alcalde de San Francisco del Rincón, Antonio Marún González, condenó los hechos y advirtió que la violencia no debe convertirse en algo cotidiano.

“Lamento profundamente y condeno enérgicamente los hechos de violencia ocurridos durante un partido de futbol en nuestro municipio. No podemos normalizar ningún acto de violencia, mucho menos en espacios donde las familias y nuestros niños y jóvenes acuden a disfrutar del deporte”, señaló.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y corporaciones federales para integrar la carpeta de investigación.

Además, la dependencia aseguró que entregará la información disponible para contribuir a identificar y localizar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por la agresión registrada durante el partido de futbol.