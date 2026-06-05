Ataque armado en partido de futbol deja dos muertos en Tabasco

Una de las líneas que se analiza es que se trató de una agresión directa, debido a que los responsables habrían llegado al campo para ubicar a sus objetivos

Un partido de futbol terminó en tragedia luego de que un grupo armado irrumpiera en una cancha ubicada en la ranchería Laguna de los Limones, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, donde dos personas murieron tras ser atacadas a balazos.

De acuerdo con los reportes preliminares, la agresión ocurrió mientras se desarrollaba el encuentro deportivo y fue dirigida contra personas que se encontraban en el campo y entre los asistentes. La irrupción de los hombres armados provocó pánico entre jugadores, familiares y espectadores, quienes corrieron para ponerse a salvo.

Comando irrumpe en cancha de Huimanguillo

Las primeras versiones señalan que los agresores llegaron a la zona en camionetas, automóviles y motocicletas, para después ingresar al área deportiva y abrir fuego de manera directa.

Una de las víctimas murió en el lugar, mientras que otra persona fue trasladada con heridas graves a un hospital, donde posteriormente habría fallecido mientras recibía atención médica.

El ataque ocurrió en una comunidad rural cercana al poblado Ocuapan, dentro de la región de La Chontalpa, una zona que ha registrado diversos hechos de violencia durante los últimos meses.

Tras la agresión, corporaciones de seguridad acudieron al sitio para acordonar el área, resguardar la cancha y comenzar las diligencias correspondientes.

También se desplegó un operativo en comunidades cercanas para tratar de ubicar a los responsables, quienes escaparon inmediatamente después del ataque. Hasta las últimas actualizaciones, no se habían reportado personas detenidas.

Personal ministerial inició la recolección de indicios en el lugar, mientras la investigación busca establecer el móvil de la agresión y confirmar la identidad de las víctimas.

Investigan ataque directo durante encuentro deportivo

Una de las líneas que se analiza es que se trató de una agresión directa, debido a que los responsables habrían llegado al campo para ubicar a sus objetivos y disparar contra ellos antes de huir.

El hecho generó conmoción entre habitantes de la zona, ya que el ataque ocurrió durante una actividad comunitaria y en presencia de familias que acudieron a presenciar el partido.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrió la agresión, cuántas personas participaron y si el ataque está relacionado con otros hechos violentos registrados recientemente en Huimanguillo.