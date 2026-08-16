Ataque armado en Oaxaca deja tres muertos y un herido

Un grupo armado irrumpió en un salón de fiestas de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, donde asesinó a tres personas y dejó una herida

Tres personas fueron asesinadas y una más resultó herida luego de que sujetos armados ingresaran a un salón de fiestas en Santo Domingo Zanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas en el salón Baby O, ubicado sobre la calle Avenida Febronio López.

Tres víctimas fueron localizadas en el lugar

Tras el ataque, autoridades localizaron los cuerpos de tres personas, identificadas con las iniciales FGC, VMA y JCMA.

Una cuarta persona también resultó lesionada durante la agresión y fue trasladada para recibir atención médica. Según los primeros reportes, su estado de salud no representa un riesgo para su vida.

Fiscalía investiga el triple homicidio

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio junto con peritos especializados para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios.

La Fiscalía de Oaxaca informó que los trabajos periciales buscan establecer las circunstancias del ataque y definir las líneas de investigación relacionadas con el triple homicidio.