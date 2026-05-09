Ataque armado en Culiacán deja dos agresores muertos

Culiacán se ha convertido en uno de los principales focos de tensión, con enfrentamientos armados, desapariciones, bloqueos carreteros y operativos federales

Un operativo encabezado por fuerzas federales en las inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo preliminar dos presuntos agresores muertos y una persona detenida, informó este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, la movilización formaba parte de una investigación contra una célula criminal presuntamente relacionada con la privación ilegal de la libertad de varias personas, quienes habrían sido liberadas en días recientes tras acciones previas de las autoridades.

Durante la intervención, elementos federales fueron atacados por civiles armados, por lo que repelieron la agresión.

En una acción operativa realizada en inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico fue agredido por civiles armados mientras investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días… pic.twitter.com/Wa6UB7iEZp — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 8, 2026

“La situación fue controlada”, señaló García Harfuch a través de sus redes sociales, donde detalló que tras el intercambio de disparos fue asegurado uno de los presuntos implicados.

Aseguran armas, explosivos y vehículo vinculado a facción criminal

Como parte del operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron cinco armas largas, 42 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda “MF”.

Las autoridades relacionan esas siglas con una facción criminal ligada a Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, identificado como uno de los operadores vinculados al grupo de Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa.

Aunque García Harfuch no reveló la identidad del detenido ni de los fallecidos, versiones difundidas por medios locales y fuentes de seguridad apuntan a que el capturado sería Ricardo Carranza Carranza, señalado como integrante de una célula afín a dicha facción.

El secretario de Seguridad indicó que el despliegue federal continuaba en distintos puntos cercanos a Culiacán con el objetivo de reforzar la seguridad de la población y localizar al resto de los involucrados en la agresión.

“La investigación sigue en curso”, precisó el funcionario, sin ofrecer mayores detalles sobre el número de personas que habrían sido privadas de la libertad ni el sitio exacto donde fueron rescatadas.

La presencia de fuerzas federales se mantiene con patrullajes estratégicos y filtros de vigilancia para evitar nuevos hechos de violencia.

Culiacán, epicentro de la disputa criminal en Sinaloa

El hecho ocurre en medio del clima de violencia que afecta a Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando se intensificaron las disputas internas entre grupos criminales que operan en la entidad.

Culiacán se ha convertido en uno de los principales focos de tensión, con enfrentamientos armados, desapariciones, bloqueos carreteros y operativos federales de alto impacto como parte de la estrategia de contención desplegada por el Gobierno federal.

En semanas recientes, García Harfuch ha sostenido reuniones de seguridad en la capital sinaloense para supervisar directamente las acciones contra estructuras delictivas que mantienen presencia en la región.