Ataque armado en Charcas deja un presunto agresor abatido

Civiles armados que se desplazaban en camionetas abrieron fuego contra elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Charcas

Civiles armados que se desplazaban en camionetas abrieron fuego contra elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Charcas, al norte de San Luis Potosí, dejando como saldo un presunto agresor abatido.

Tras el enfrentamiento, se activó un operativo de vigilancia en la zona, con el que autoridades estatales lograron restablecer las condiciones de seguridad en el área.

Repelen agresión durante patrullaje

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que los hechos ocurrieron cuando elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), que realizaban labores de vigilancia, fueron atacados por civiles armados que viajaban en dos camionetas.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos, lo que provocó la dispersión de los atacantes en distintas direcciones.

Como resultado, uno de los presuntos delincuentes perdió la vida en el lugar.

En el sitio del enfrentamiento, las autoridades aseguraron dos camionetas presuntamente utilizadas por los agresores, así como un arma de fuego. Todo lo incautado quedó a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Identifican al presunto agresor

La dependencia estatal informó que el occiso fue identificado como Luis Rolando “N”, alias “Robotín”, quien presuntamente estaría vinculado a un grupo criminal y sería originario del norte del país, sin que se precisara la entidad.

Finalmente, la SSPC señaló que mantiene un operativo permanente en la región para localizar a los demás involucrados, además de reforzar la vigilancia en los límites con estados vecinos, con el objetivo de garantizar la seguridad en San Luis Potosí.