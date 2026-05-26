Ataque armado en bar del Centro Histórico deja dos muertos en SLP

Un ataque armado registrado durante la madrugada en el bar “La Bamba”, ubicado en el Centro Histórico de San Luis Potosí, dejó un saldo de dos personas muertas

Un ataque armado registrado durante la madrugada en el bar “La Bamba”, ubicado en el Centro Histórico de San Luis Potosí, dejó un saldo de dos personas muertas y al menos una más herida.

El hecho generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en una de las zonas más concurridas de la capital potosina.

Así ocurrió la agresión

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados abrieron fuego en la intersección de la calle Pascual M. Hernández y la Calzada de Guadalupe, donde se localiza el establecimiento.

Tras el reporte de detonaciones, elementos policiacos acudieron al sitio, donde confirmaron la muerte de dos personas, mientras que una más fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Versiones preliminares señalaron distintas cifras de víctimas, aunque con el paso de las horas se consolidó el saldo de dos fallecidos y un lesionado.

La zona fue acordonada por autoridades estatales para permitir el trabajo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del ataque.

Elementos de la Guardia Civil Estatal participaron en el resguardo del área y en las primeras acciones de investigación.

Versiones sobre el lugar del ataque

El establecimiento “La Bamba” emitió un comunicado en el que señaló que el ataque no ocurrió dentro de sus instalaciones, sino en las inmediaciones del lugar.

Asimismo, versiones extraoficiales apuntan a que entre las víctimas podría encontrarse una pareja de comerciantes, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El hecho reavivó la preocupación por la seguridad en la capital potosina, particularmente en zonas de bares y centros nocturnos.

Cabe recordar que el pasado 19 de abril se registró otro ataque en un establecimiento similar, que también dejó dos personas sin vida.

La repetición de estos hechos ha generado inquietud entre habitantes y comerciantes del Centro Histórico, una zona frecuentemente visitada por turistas y jóvenes.