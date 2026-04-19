Ataque armado en bar de Morelos deja ocho personas fallecidas

Tras el ataque, se desplegó un operativo conjunto con fuerzas estatales y federales en la región, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este sábado dejó ocho personas asesinadas al interior de un bar en el municipio de Ayala, en el estado de Morelos, un hecho que volvió a encender las alertas por la violencia en esta región del país.

De acuerdo con los reportes preliminares, la agresión ocurrió en el establecimiento conocido como “El Rincón de la Banda”, ubicado en la comunidad de Anenecuilco, donde un grupo de hombres armados irrumpió y abrió fuego directamente contra los asistentes. Testimonios recabados en la zona señalan que los atacantes llegaron en motocicletas, ingresaron al lugar y dispararon en múltiples ocasiones antes de huir.

Cuando elementos de seguridad y servicios de emergencia arribaron al sitio, localizaron a ocho víctimas sin vida siete hombres y una mujer, quienes presentaban impactos de arma de fuego.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de las autoridades es que el bar había comenzado operaciones recientemente, incluso versiones apuntan a que llevaba apenas un día de haber abierto, además de que presuntamente operaba sin los permisos necesarios, lo que ya forma parte de las líneas de investigación.

Tras el ataque, se desplegó un operativo conjunto con fuerzas estatales y federales en la región, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la apertura de una carpeta de investigación y señaló que se analizarán todas las posibles líneas para esclarecer los hechos.

Violencia focalizada en bares y municipios del oriente

Este tipo de agresiones no es aislado en la entidad. En los últimos meses, municipios del oriente de Morelos como Ayala, Yautepec y Yecapixtla han registrado ataques armados en bares y centros nocturnos, lo que ha sido asociado en distintos reportes con disputas entre grupos delictivos por el control de la zona.

El ataque ocurre en un contexto en el que, según cifras oficiales, durante el primer trimestre de 2026 México registró un promedio de 50.8 homicidios diarios, el nivel más bajo en más de una década. Sin embargo, entidades como Morelos continúan concentrando una proporción relevante de estos delitos.

De acuerdo con datos del Gobierno federal, Morelos representa el 6.4 % de los homicidios a nivel nacional, una cifra significativa considerando su tamaño poblacional, lo que refleja los desafíos en materia de seguridad que persisten en la región.