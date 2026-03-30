Ataque armado en bar de Morelos deja cuatro muertos

La agresión ocurrió en Oaxtepec, en el estado de Morelos, durante la madrugada, dejado un saldo de cuatro personas sin vida; no hay detenidos hasta el momento

Un ataque a balazos registrado en un bar de Oaxtepec, Morelos, dejó un saldo de cuatro personas muertas y una más herida, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 de la madrugada del sábado 28 de marzo en el bar “Tikis”, ubicado sobre la calle Rómulo Hernández, donde sujetos armados abrieron fuego contra los asistentes.

De acuerdo con reportes de medios locales, paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que tres hombres, de entre 30 y 35 años de edad, ya no contaban con signos vitales.

Otras dos personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Cuautla para recibir atención médica; sin embargo, una de ellas falleció posteriormente a causa de las heridas, elevando a cuatro el número de víctimas mortales.

En la escena del crimen, peritos de la Fiscalía Regional Oriente localizaron al menos 20 casquillos percutidos, lo que da cuenta de la magnitud del ataque.

El ataque armado se registró en plena temporada alta por el periodo vacacional de Semana Santa, cuando Oaxtepec recibe una mayor afluencia de visitantes.

Hasta el momento, autoridades del estado de Morelos no han reportado personas detenidas relacionadas con estos hechos violentos.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.