Ataque armado e incendios sacuden bares en Villaflores, Chiapas

Hombres armados incendiaron dos bares y tres vehículos en Villaflores, Chiapas, durante la madrugada del sábado, tras desalojar a clientes y empleados

Durante la madrugada del sábado 27 de diciembre de 2025, un grupo de hombres armados atacó e incendió dos bares en el municipio de Villaflores, en la región Frailesca de Chiapas, además de provocar la quema de al menos tres vehículos estacionados en la zona centro de la localidad.

Ataque armado y quema de establecimientos

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana, cuando sujetos encapuchados y fuertemente armados arribaron en al menos tres camionetas.

Tras realizar detonaciones de arma de fuego para generar pánico, obligaron a clientes y trabajadores a desalojar los locales y posteriormente les prendieron fuego.

Los bares afectados fueron La Kabala Sport Bar y Karaoke y Anubis’s Discoclub, ambos ubicados en el primer cuadro del municipio.

Siete personas desaparecidas

El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que tras los hechos se reportó la desaparición de siete hombres.

Entre ellos se encontrarían los presuntos propietarios de los bares incendiados, identificados como Sergio Enrique "N" y José Armando "N".

Las otras cinco personas desaparecidas también estarían vinculadas a los hechos, por lo que ya se emitieron fichas oficiales de búsqueda y se activaron protocolos para su localización.

Personas lesionadas y atención médica

Además, tres mujeres resultaron heridas con quemaduras durante los incendios. Las víctimas, identificadas como Nayeli “N”, Citlali “N” y Yazmín “N”, fueron trasladadas a hospitales de la región, donde se reportan estables y bajo atención médica.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque estaría relacionado con una disputa entre grupos delictivos por el control del narcomenudeo en la zona.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y desplegó un operativo con más de 200 elementos de seguridad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía de Investigación.

El operativo incluye patrullajes terrestres y aéreos en los municipios de Villaflores, Villa Corzo, Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, con el objetivo de localizar a las personas desaparecidas y detener a los responsables.

El fiscal Llaven Abarca aseguró que “ningún acto delictivo quedará impune” y que se utilizan labores de inteligencia y análisis tecnológico para esclarecer los hechos.