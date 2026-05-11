Ataque armado durante festejo en Iztapalapa deja tres muertos

La SSC informó que especialistas realizan trabajos de análisis sobre cámaras de videovigilancia del sector para identificar a los presuntos responsables

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este 10 de mayo de 2026 en la colonia Reforma Política, alcaldía Iztapalapa, done dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y nueve más lesionadas, de acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades capitalinas.

La agresión ocurrió en medio de una reunión con motivo del Día de las Madres, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Constitución Mexicana y Reforma Monetaria y disparó contra los asistentes.

El estruendo de las detonaciones provocó pánico entre quienes aún permanecían en el lugar, generando momentos de confusión mientras varias personas intentaban ponerse a salvo o auxiliar a los heridos.

Una discusión previa forma parte de las primeras líneas de investigación

Reportes preliminares señalan que antes del ataque se habría registrado una confrontación entre algunos asistentes y personas ajenas a la convivencia, situación que es analizada por las autoridades como posible origen de la agresión.

Testigos relataron que, tras ese altercado, los agresores regresaron horas después y abrieron fuego en cuestión de segundos.

Vecinos aseguraron haber escuchado una ráfaga continua de disparos que interrumpió por completo el festejo y sembró temor entre familias enteras, incluidas madres y menores que se encontraban en el sitio.

Víctimas fueron auxiliadas por familiares

Tras la agresión, varios lesionados fueron trasladados de inmediato por familiares en vehículos particulares hacia distintos hospitales cercanos, ante la urgencia de recibir atención médica.

Horas después se confirmó la muerte de dos jóvenes de 16 y 23 años, mientras que una tercera víctima perdió la vida más tarde a consecuencia de la gravedad de sus heridas.

Entre los lesionados se encuentran cuatro mujeres de 21, 25, 36 y 60 años, además de cinco hombres de 35, 38, 53, 56 y 72 años, todos con impactos de arma de fuego.

Paramédicos y cuerpos de emergencia brindaron atención médica complementaria a personas que presentaron crisis nerviosas tras presenciar el ataque.

Autoridades revisan videovigilancia para ubicar a responsables

La SSC informó que especialistas realizan trabajos de análisis sobre grabaciones de cámaras de videovigilancia del sector para identificar la ruta de escape y ubicar a los presuntos responsables.

En paralelo, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y continúa con entrevistas a testigos, así como peritajes balísticos recabados en la escena.

Hasta el último corte oficial no se reportan personas detenidas, mientras las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del ataque.