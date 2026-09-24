Ataque armado deja tres policías estatales muertos en Guanajuato

También se reportó que otros dos policías habrían resultado gravemente heridos y fueron trasladados para recibir atención médica

Tres integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) murieron durante un ataque armado registrado en una zona rural del municipio de Comonfort, Guanajuato, cerca de los límites con Juventino Rosas.

La agresión ocurrió durante la tarde del miércoles 23 de septiembre, cuando los agentes realizaban labores de vigilancia sobre el camino que conduce hacia la localidad de Pocitos de Corrales, a la altura de la comunidad Delgado de Abajo.

Los primeros reportes indican que un grupo de civiles armados disparó contra la unidad de la corporación estatal. La agresión derivó en un enfrentamiento y una intensa movilización de instituciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Dos hombres y una mujer entre los agentes fallecidos

Las autoridades confirmaron que las víctimas pertenecían a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. De manera preliminar, se informó que se trataba de dos agentes hombres y una mujer, cuyas identidades no habían sido divulgadas.

También se reportó que otros dos policías habrían resultado gravemente heridos y fueron trasladados para recibir atención médica. No obstante, las autoridades todavía deberán confirmar su condición y el saldo definitivo de la agresión.

Algunas versiones señalaron la posible muerte de presuntos atacantes durante el enfrentamiento, pero la Secretaría de Seguridad estatal no confirmó ese dato. La cifra oficialmente reconocida se mantiene en tres integrantes de la corporación fallecidos.

Despliegan operativo para localizar a los responsables

Después del ataque se estableció un operativo terrestre en caminos rurales y comunidades cercanas. Los responsables habrían descendido de los vehículos utilizados durante la agresión para escapar a pie entre terrenos de la zona.

En las labores de búsqueda participaron corporaciones estatales, municipales y federales. El área también quedó bajo resguardo para permitir la intervención de los agentes investigadores y peritos encargados de procesar los indicios.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni se ha identificado públicamente al grupo responsable. La Fiscalía estatal abrió una investigación para reconstruir la dinámica del ataque y establecer si los policías fueron emboscados.

Ataque ocurre durante reforzamiento de seguridad

La agresión se registró horas después de que se anunciara el despliegue de más de 600 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional en Guanajuato, enviados para reforzar las labores de vigilancia ante los hechos violentos ocurridos recientemente.

Entre el 18 y el 20 de septiembre, el estado registró 23 personas asesinadas y 11 heridas en diferentes ataques, principalmente en municipios de la región Laja-Bajío y del corredor industrial.

Las autoridades mantienen presencia operativa en Comonfort y sus alrededores, mientras avanzan las investigaciones para localizar a los responsables del asesinato de los tres agentes estatales.