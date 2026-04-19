Ataque armado deja tres muertos en Juchitán, Oaxaca

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas murieron en el lugar, mientras que una tercera fue trasladada con vida a un hospital

Un nuevo hecho de violencia se registró en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde un ataque armado dejó como saldo tres personas sin vida, en un episodio que vuelve a encender las alertas en la región del Istmo de Tehuantepec.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes 18 de abril en la intersección de calle David López Nelio y avenida Francisco Toledo, en una zona urbana del municipio, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Ataque directo en plena zona urbana

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas murieron en el lugar, mientras que una tercera fue trasladada con vida al hospital Macedonio Benítez Fuentes. Sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

Elementos de seguridad y peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca localizaron diversos casquillos percutidos, lo que apunta a una agresión directa contra las víctimas, quienes presuntamente se encontraban reunidas al momento del ataque.

Refuerzan investigaciones; prometen que no habrá impunidad

Tras lo ocurrido, la Fiscalía de Oaxaca inició una carpeta de investigación por homicidio y desplegó un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables.

El gobernador del estado, Salomón Jara, condenó el ataque y aseguró que se trabajará para esclarecer los hechos.

Condenamos enérgicamente el incidente armado ocurrido este día en Juchitán de Zaragoza, en el que lamentablemente tres personas perdieron la vida.



Juchitán es tierra de mujeres y hombres de bien. Lo sucedido hoy nos exige redoblar esfuerzos, actuar sin titubeos y con toda la… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) April 19, 2026