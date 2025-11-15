Ataque armado deja sin vida a hijo de exalcalde de Ometepec

Efrén Neftalí Adame, líder de CTM en Marquelia, fue asesinado a balazos afuera de un negocio en el mismo municipio; autoridades investigan el móvil del ataque.

Efrén Neftalí Adame García, hijo del exalcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván, fue asesinado la tarde de este viernes en el municipio de Marquelia, Guerrero. El ataque ocurrió alrededor de las 14:30 horas en la zona centro, cuando hombres armados abrieron fuego en su contra con armas de grueso calibre.

La agresión se registró afuera del negocio “Súper Lácteos Marquelia cremería y salchichonería”, ubicado sobre el carril lateral del bulevar René González Justo. De acuerdo con los primeros reportes, Neftalí Adame —conocido como Tali— se encontraba acompañado por una de sus hijas cuando los atacantes se aproximaron y dispararon en al menos siete ocasiones sin mediar palabra.

Testigos indicaron que el ataque fue directo y que la gente corrió a refugiarse al escuchar las detonaciones. Tras el atentado, los agresores huyeron del lugar, mientras la víctima quedó tendida en la entrada del negocio. Minutos después, familiares llegaron a la escena y trasladaron el cuerpo a su domicilio.

Elementos de la Policía Investigadora Ministerial arribaron posteriormente para acordonar la zona y comenzar con las diligencias correspondientes. La autoridad estatal inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el posible móvil del asesinato ni la identidad de los responsables. El ataque generó consternación en la región, debido al perfil público de la familia Adame, que ha ocupado cargos municipales en Ometepec durante los últimos años.