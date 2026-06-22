Ataque armado deja dos muertos y dos bebés heridas en Chihuahua

Reportes preliminares indican que las menores presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego y fueron recibidas en condición delicada

Un ataque armado perpetrado durante la madrugada en el poblado de Loma Blanca, en el Valle de Juárez, dejó un saldo de dos adultos sin vida y dos menores lesionadas, en un hecho que ha generado conmoción entre los habitantes de esta comunidad ubicada al oriente de Ciudad Juárez.

La agresión ocurrió al interior de una vivienda donde una familia descansaba cuando un grupo de hombres armados llegó al lugar y presuntamente irrumpió por la fuerza en el inmueble. Instantes después, vecinos escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego que rompieron la tranquilidad de la zona.

Vecinos fueron los primeros en auxiliar a las víctimas

Tras cesar los disparos, varios habitantes de la comunidad salieron de sus viviendas para averiguar lo ocurrido. Fue entonces cuando encontraron una escena devastadora: una pareja gravemente herida y dos pequeñas lesionadas por impactos de bala.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Joselyn Noemí Cordero Bautista y Daniel Jaciel Sosa, padres de las menores, quienes fallecieron a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

Ante la gravedad de la situación y antes de la llegada de las autoridades, vecinos y familiares decidieron trasladar de inmediato a las niñas a recibir atención médica.

Dos menores resultaron heridas durante la agresión

Entre las víctimas se encuentran dos hermanas que se encontraban dentro de la vivienda al momento del ataque. Se trata de una niña de aproximadamente dos años de edad y una bebé de apenas seis meses.

Ambas fueron llevadas de emergencia a Ciudad Juárez e ingresadas a la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanecen bajo atención médica especializada.

Reportes preliminares indican que las menores presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego y fueron recibidas en condición delicada, aunque hasta el momento las autoridades de salud no han emitido un informe oficial sobre su evolución clínica.

Autoridades buscan a los responsables

Elementos de corporaciones de seguridad y personal de investigación acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, procesar la escena del crimen y recabar indicios que permitan esclarecer el caso.

Como parte de las investigaciones, agentes entrevistaron a posibles testigos y comenzaron la búsqueda de imágenes de cámaras de vigilancia que puedan ayudar a identificar a los agresores y reconstruir la mecánica de los hechos.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas, mientras que las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar el móvil del ataque.