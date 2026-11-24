Dos personas murieron tras una agresión a balazos en el Camino del Molino, en Ixtapaluca; la Fiscalía mexiquense investiga el doble homicidio

Dos personas perdieron la vida luego de ser atacadas con armas de fuego en las inmediaciones del Cerro del Elefante, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

La agresión ocurrió en un camino de terracería conocido como Camino del Molino, ubicado en la colonia Santa Cruz Tlapacoya, donde se registró la movilización de elementos de seguridad tras el reporte de detonaciones y personas sin vida.

Fiscalía mexiquense realizó diligencias en la zona

Luego de recibir el aviso, las autoridades acudieron al sitio y acordonaron el área para resguardar posibles indicios relacionados con el ataque.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron las diligencias correspondientes, recabaron evidencias y llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos.

El lugar donde ocurrió el doble homicidio es una zona de difícil acceso, debido a que cuenta con caminos de terracería que complican el tránsito de vehículos. Sin embargo, es utilizado por habitantes de la zona para desplazarse.

Investigan el móvil del doble homicidio en Ixtapaluca

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las dos víctimas ni han informado sobre posibles personas detenidas por estos hechos.

La Fiscalía mexiquense mantiene abierta la investigación para establecer cómo ocurrió la agresión, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque armado.

La circulación en el camino fue reabierta después de las diligencias, aunque se recomendó a los automovilistas transitar con precaución debido a las condiciones del terreno.