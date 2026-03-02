Ataque armado deja dos muertos en autopista de Culiacán

Hombres armados dispararon contra un vehículo en la autopista Benito Juárez, a la altura del aeropuerto; las víctimas no han sido identificadas

Un ataque armado contra los ocupantes de un vehículo sobre la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera, dejó dos personas sin vida la mañana de este domingo en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban en un automóvil Nissan Sentra blanco cuando fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones.

El conductor perdió el control de la unidad tras la agresión, se salió del camino, atravesó el cerco de una parcela de maíz y terminó impactándose contra un árbol, donde ambos ocupantes fallecieron en el lugar.

El ataque se registró alrededor de las 08:00 horas, cuando el vehículo circulaba de poniente a oriente, antes de llegar al puente que conecta con el Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Vehículo con múltiples impactos

La unidad presentó severos daños en la carrocería, múltiples impactos de bala en la puerta del conductor, cristales destruidos y las bolsas de aire activadas tras el choque.

En el sitio fueron localizados decenas de casquillos de arma larga.

Luego del ataque, los presuntos responsables huyeron con rumbo desconocido y hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Ejército Mexicano acordonaron el área y confirmaron el fallecimiento de los ocupantes.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias y esclarecer el doble homicidio.