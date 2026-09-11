Ataque armado deja cuatro muertos en hotel de Apatzingán

Cuatro personas murieron tras un ataque a balazos registrado en el hotel Chula Vista, ubicado en el centro de Apatzingán, Michoacán

Un ataque armado en un hotel de Apatzingán, Michoacán, dejó cuatro personas sin vida la noche de este miércoles, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

La agresión ocurrió en el hotel Chula Vista, localizado en la cabecera municipal de Apatzingán, a aproximadamente una cuadra y media de la catedral de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos armados ingresó al establecimiento y llegó hasta la sala de recibimiento, donde se encontraban las víctimas.

Una vez en el lugar, los agresores accionaron armas de fuego contra las personas que se encontraban en el área y posteriormente abandonaron el hotel, presuntamente a bordo de una camioneta.

Dos víctimas murieron en el lugar

Tras recibirse el reporte de la agresión, corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio de los tres órdenes de gobierno se trasladaron al establecimiento.

En un primer momento, las autoridades confirmaron que dos personas habían muerto en el sitio, mientras que otras dos presentaban heridas de gravedad.

Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica; sin embargo, posteriormente se confirmó que ambos fallecieron debido a las heridas provocadas durante el ataque.

Con ello, el número de víctimas mortales aumentó a cuatro personas.

Después de la agresión, la zona fue acordonada y resguardada por elementos de seguridad municipal para preservar el lugar.

Minutos después arribaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Civil, quienes se sumaron al despliegue realizado en el centro de Apatzingán.

Las autoridades mantienen bajo resguardo el sitio donde ocurrió el ataque, mientras continúan las diligencias correspondientes tras la agresión que dejó cuatro personas fallecidas.