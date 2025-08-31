Ataque armado deja cuatro muertos en hospital de Culiacán

Un grupo armado abrió fuego contra el centro médico, dejando cuatro muertos y cuatro heridas, entre ellas una menor de edad con una lesión de bala en el abdomen

La violencia alcanzó uno de los espacios más sensibles de la capital sinaloense la noche del viernes, cuando un grupo armado disparó contra las inmediaciones del Hospital Civil de Culiacán, dejando un saldo trágico de cuatro personas muertas y cuatro heridas, incluida una menor de edad.

El ataque se registró cerca de las 19:30 horas sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Gabriel Leyva. Según testigos, los agresores dispararon desde un vehículo en movimiento, sembrando el pánico entre pacientes, familiares y personal del centro médico.

Entre los fallecidos se encuentran José Armando “N”, Víctor Antonio “N”, Rubén “N” y José Ramón “N”, este último de 33 años. Los heridos fueron identificados como Heldie Milena “N”, de 47 años; una menor de edad llamada Amayrani “N”, con una lesión de bala en el abdomen; y dos personas más cuya identidad aún no ha sido confirmada. Todos fueron atendidos de emergencia por el personal médico del hospital.

La escena del crimen quedó marcada por decenas de impactos de bala en la fachada del hospital, rastros de sangre y vehículos dañados.

Elementos de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno arribaron al lugar para acordonar la zona y dar inicio a las investigaciones. La Fiscalía General del Estado ya realiza diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa pidió a la población circular con precaución en el área y colaborar con las autoridades encendiendo la luz interior de los vehículos y bajando los vidrios durante revisiones de seguridad.