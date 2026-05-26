Ataque armado deja agentes heridos y provoca bloqueos en Colima

Autoridades confirmaron que uno de los presuntos agresores murió en el lugar del enfrentamiento, mientras que los agentes recibieron atención médica.

Un enfrentamiento armado registrado en el municipio de Tecomán, Colima, dejó como saldo un presunto delincuente muerto y dos agentes de la Fiscalía General del Estado lesionados durante un operativo derivado de una denuncia al número de emergencias 911.

Los hechos ocurrieron cerca de la comunidad de Caleras, donde elementos de la Policía Investigadora realizaban labores relacionadas con un reporte ciudadano cuando fueron atacados a balazos desde un vehículo.

Agresión desata movilización de seguridad

La agresión provocó una intensa movilización de corporaciones estatales y fuerzas de seguridad en distintos puntos de la región, mientras la zona permaneció bajo resguardo para evitar nuevos ataques.

Autoridades confirmaron que uno de los presuntos agresores murió en el lugar del enfrentamiento, mientras que los dos agentes lesionados recibieron atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de los policías heridos ni se ha revelado la identidad del fallecido.

Provocan incendios tras operativo en Colima

Después del enfrentamiento, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a otros posibles responsables que lograron escapar.

Como reacción, presuntos integrantes de grupos delictivos habrían provocado incendios en avenidas y distintos puntos de la zona para intentar obstaculizar las acciones de seguridad.

Protección Civil informó que los incendios fueron controlados sin que se reportaran víctimas adicionales.