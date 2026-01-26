Ataque armado deja 11 muertos y 12 heridos en Salamanca

Los hechos ocurrieron durante un partido de futbol en campos conocidos como Campos de las Cabañas, ubicados en la comunidad de Loma de Flores

Un ataque armado durante un partido de futbol amateur dejó un saldo de 11 personas sin vida y al menos 12 más lesionadas en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Los hechos ocurrieron mientras se desarrollaba un encuentro deportivo con presencia de jugadores, familias y aficionados, lo que generó pánico entre los asistentes.

La agresión se registró en los campos conocidos como Campos de las Cabañas, ubicados en la comunidad de Loma de Flores.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, un grupo armado arribó al lugar a bordo de al menos dos camionetas y abrió fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el sitio.

¿Cómo ocurrió el ataque durante el partido de futbol?

Según información preliminar, los agresores descendieron de los vehículos sin mediar palabra y comenzaron a disparar con armas de alto poder. El ataque ocurrió dentro de una propiedad privada, donde se desarrollaba el partido amateur.

En el lugar fueron localizados más de 100 casquillos percutidos, de acuerdo con reportes extraoficiales, lo que da cuenta de la intensidad del ataque registrado en la zona.

Saldo de víctimas tras la agresión armada

Autoridades confirmaron que 10 personas perdieron la vida en el sitio, mientras que una más falleció posteriormente en un hospital, elevando la cifra total a 11 víctimas mortales.

Además, al menos 12 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer y un menor de edad. Cuatro de los lesionados se reportan en estado grave y reciben atención médica especializada en distintos hospitales de la región.

Gobierno de Salamanca condena los hechos violentos

El Gobierno Municipal de Salamanca emitió un comunicado en el que condenó los hechos violentos ocurridos en la comunidad de Loma de Flores y lamentó lo sucedido durante la tarde del domingo.

En el mensaje oficial se señaló:

"El Gobierno Municipal de Salamanca condena enérgicamente los hechos que se han registrado en los últimos días en el municipio y el estado, entre ellos el ocurrido la tarde de este domingo en la comunidad de Loma de Flores, donde personas se encontraban reunidas en un campo de fútbol."

Asimismo, las autoridades municipales informaron que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

"La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) realiza el levantamiento de los indicios correspondientes y lleva a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos."

Solidaridad con las familias afectadas

En el mismo comunicado, el gobierno local expresó condolencias y solidaridad con las familias de las personas fallecidas y lesionadas, además de refrendar su compromiso con la seguridad.

"El Gobierno Municipal de Salamanca expresa su más sincera solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrenda su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de nuestra comunidad."

Refuerzan seguridad e investigaciones continúan

Tras el ataque, fuerzas estatales y federales implementaron un operativo de seguridad en Salamanca y municipios aledaños. La Fiscalía del Estado de Guanajuato mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.