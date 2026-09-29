Ataque armado afuera de tienda deja tres muertos en Michoacán

La zona permaneció acordonada mientras personal de la Fiscalía Regional realizó el levantamiento de los cuerpos y recopiló los indicios balísticos

Un ataque armado registrado afuera de una tienda de abarrotes dejó tres hombres asesinados y un adolescente de 15 años herido en la colonia Elías Pérez Ávalos, ubicada al poniente de Uruapan, Michoacán.

La agresión ocurrió poco después de las 18:00 horas del lunes, cuando varias personas se encontraban reunidas frente al establecimiento localizado en el cruce de las calles Laurel y Campesinos.

Agresores escaparon en una motocicleta

De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados llegaron al lugar y, sin intercambiar palabras con las víctimas, realizaron múltiples disparos. Posteriormente, los responsables huyeron a bordo de una motocicleta.

Vecinos que escucharon las detonaciones solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de primera respuesta, Protección Civil y personal del DIF Municipal se trasladaron hasta el establecimiento, donde confirmaron que tres hombres ya no presentaban signos vitales.

Los socorristas también atendieron a un adolescente identificado como José René “N”, de 15 años, quien fue trasladado a un hospital.

El menor es vecino de la misma colonia y trabaja como cortador de aguacate. Hasta el último reporte, no se había informado la gravedad de sus lesiones.

Fiscalía asegura indicios e investiga el ataque

Elementos policiales y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en sectores cercanos para tratar de localizar a los responsables, pero no se reportaron personas detenidas.

La zona permaneció acordonada mientras personal de la Fiscalía Regional realizó el levantamiento de los cuerpos y recopiló los indicios balísticos. En el exterior del negocio fueron localizados al menos 24 casquillos percutidos.

Las tres víctimas mortales permanecían sin identificar públicamente, mientras avanzaban los procedimientos forenses y de reconocimiento. La investigación deberá establecer el móvil de la agresión, la relación entre las víctimas y la posible ruta de escape de los responsables.

El ataque se suma a una serie de hechos violentos registrados durante septiembre en Uruapan. Reportes preliminares contabilizan al menos 18 episodios de violencia durante el mes, con 13 personas asesinadas y nueve lesionadas; sin embargo, hasta ahora las autoridades no han establecido alguna relación entre estos casos.