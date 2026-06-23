Ataque a exedil deja un muerto y dos heridos en Oaxaca

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad en Miahuatlán de Porfirio Díaz con el objetivo de localizar a los agresores.

Durante la tarde del 22 de junio, el expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, José Alberto Martínez Luna, fue atacado a balazos mientras se trasladaba por la Carretera Federal 175, a la altura del crucero de San Juan Bosco. En el hecho violento, uno de sus escoltas perdió la vida dentro del vehículo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), dos personas resultaron lesionadas, entre ellas el exfuncionario y otro integrante de su equipo de seguridad, quienes fueron trasladados a un hospital y se reportan en estado estable.

Confirma Fiscalía de Oaxaca los hechos y víctimas

La dependencia estatal informó que el ataque ocurrió cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba el exalcalde. En el sitio murió un escolta identificado con las iniciales J. C. P., tras recibir impactos de arma de fuego.

Posteriormente, el expresidente municipal, identificado con las iniciales J. A. M. L., y un segundo escolta fueron ingresados a un centro médico para recibir atención especializada, donde permanecen bajo observación.

La Fiscalía señaló que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y ubicar a los responsables.

Despliegan operativo en Miahuatlán y zonas cercanas

Tras los hechos, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad en Miahuatlán de Porfirio Díaz y comunidades aledañas con el objetivo de localizar a los agresores.

En las acciones participan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Policía Estatal y Guardia Nacional, quienes instalaron puntos de revisión estratégicos.

La Fiscalía de Oaxaca informó que también fueron activados protocolos ministeriales para el levantamiento de indicios y el análisis de la escena, con el fin de avanzar en la identificación de los responsables del ataque armado.