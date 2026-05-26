Ataque a balazos deja dos hombres sin vida en Guanajuato

El hecho violento se registró a pocas calles del campo de futbol en donde 11 personas fueron asesinadas, el pasado mes de enero, en el municipio de Salamanca

Un ataque a balazos dejó a dos hombres sin vida la tarde del domingo en el municipio de Salamanca, Guanajuato..

Los hechos fueron reportados sobre la avenida San Juan, frente a las instalaciones del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación.

Al arribo de las autoridades, localizaron a las víctimas en la vía pública con varios impactos de bala, por lo que fue necesario el apoyo de paramédicos de la Curz Roja, quienes confirmaron que ya no contaban con signos de vida.

Elementos de Seguridad estatal y de la Guardia Nacional acordonaron la zona, en donde peritos de la Fiscalía General de Guanajuato realizaron las primeras indagatorias.

Por el momento no se ha informado la identidad de las víctimas ni tampoco de personas detenidas con relación a este hecho violento.

Este crimen se reportó a pocas calles del homicidio de 11 personas en un campo de futbol el pasado mes de enero.