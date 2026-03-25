Ataque a balazos contra familia en León deja dos mujeres muertas

La violenta agresión registrada en un hogar de la colonia Urbivilla del Roble, movilizó a corporaciones de auxilio durante la noche del lunes

Un ataque a balazos cometido de forma directa contra los intengrantes de una familia dejó dos mujeres sin vida y cuatro más heridas, entre ellas una bebé de ocho meses y dos niñas de dos y cinco años.

Los hechos se registraron la noche del lunes en una vivienda de la colonia Urbivilla del Roble, en la ciudad de León, Guanajuato.

Según testigos, un supuesto 'conocido' arribó en una motocicleta, tocó la puerta e ingresó a la vivienda en donde se mantuvo por algunos momentos para despues cometer la agresión a tiros y posteriormente retirarse.

Las mujeres fallecidas fueron identificadas como Edith Elizabeth, de 30 años, y Esperanza, de 27, las cuales fueron localizadas sin vida por paramédicos a su llegada al sitio del crimen.

Las lesionadas fueron identificadas como Roberta Julieta, de ocho meses, Carmen Isabella, de dos años; Aidé, de cinco años, y Paola, de 50.

La zona fue resguardada por la Policía municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Elementos de la Fiscalía General de Guanajuato iniciaron las primeras indagatarias para determinar el móvil de la agresión.



