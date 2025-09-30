Atacante de Ciro Gómez Leyva recibe condena de 11 años

Erick Hazael Ramos, alias "El Gordo" fue imputado por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada

Erick Hazael Ramos Mendoza, alias "El Gordo", quien condujo la motocicleta desde la cual se efectuaron los disparos contra el periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022, fue sentenciado a 11 años de prisión por homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), el propio acusado aceptó su participación en el ataque y se acogió a un procedimiento abreviado, una decisión que permite resolver el caso sin extender el proceso judicial.

El propio periodista Ciro Gómez Leyva fue quien dio a conocer la sentencia.

El proceso judicial en torno al atentado contra el comunicador ha registrado un avance significativo. Un fiscal del caso señaló que, de las 14 personas involucradas en el incidente, 12 ya han recibido una condena por su participación en los delitos de asociación delictuosa y homicidio calificado en grado de tentativa.

Erick Hazael Ramos, quien manejaba la motocicleta en la que iba el Bart cuando le disparó a Ciro Gómez Leyva, fue sentenciado a 11 años y un mes de prisión por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 29, 2025

Esta no es la primera sentencia dictada en el caso. Apenas en junio de este mismo año, Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias “El Pool”, también fue sentenciado a 12 años de prisión después de declararse culpable de su rol en el ataque.

Adicionalmente, otros implicados clave siguen enfrentando la justicia. Conviene recordar que en el pasado mes de agosto, Armando Escárcega Valdez, apodado “El Patrón”, fue vinculado a proceso por segunda ocasión en relación con el atentado contra el periodista.

El caso de Ciro Gómez Leyva ha sido uno de los más relevantes en los últimos años, subrayando los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico en México.