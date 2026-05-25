Atacan con drones explosivos a convoy policial en Zacatecas

La circulación en la carretera federal permaneció cerrada durante más de 10 horas mientras continuaban las labores de revisión y resguardo

Un convoy de la Policía de Investigación de Zacatecas fue atacado con drones explosivos mientras circulaba sobre la carretera federal 54, entre los municipios de Villanueva y Tabasco, en un hecho que provocó una intensa movilización de fuerzas de seguridad y el cierre de la vialidad durante varias horas.

La agresión ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando los agentes estatales regresaban a la capital zacatecana tras participar en diversos cateos y operativos realizados durante el fin de semana.

De manera extraoficial trascendió que los elementos trasladaban armamento y equipo asegurado durante esos despliegues.

Agresores habrían utilizado drones y explosivos

De acuerdo con los primeros reportes, presuntos integrantes del crimen organizado utilizaron drones adaptados para lanzar explosivos contra las patrullas que integraban el convoy policial.

Además del ataque aéreo, versiones difundidas en reportes regionales señalan que sobre la carretera también fueron colocados artefactos ponchallantas, minas explosivas y obstáculos para dificultar la reacción de las corporaciones de seguridad.

Tras la agresión, fuerzas estatales, elementos del Ejército Mexicano y personal de la Guardia Nacional desplegaron un operativo para asegurar el área y retirar posibles explosivos.

La circulación en la carretera federal permaneció cerrada durante más de 10 horas mientras continuaban las labores de revisión y resguardo.

Persisten dudas sobre saldo oficial del ataque

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente si el ataque dejó policías heridos o fallecidos.

Sin embargo, en publicaciones de monitoreo de seguridad y versiones difundidas localmente comenzó a circular información sobre posibles agentes lesionados tras la agresión, aunque esos reportes no han sido corroborados por autoridades estatales.

Videos compartidos en redes sociales mostraron patrullajes, sobrevuelos y revisiones carreteras posteriores al atentado en distintos puntos de la zona sur de Zacatecas.

Uso de drones en ataques criminales genera preocupación

El atentado volvió a encender alertas por el uso cada vez más frecuente de drones explosivos por parte de grupos criminales en Zacatecas y estados vecinos.

En los últimos meses se han documentado agresiones similares contra corporaciones policiacas y fuerzas federales en municipios donde persiste la disputa entre organizaciones delictivas.

Autoridades y reportes de seguridad ya habían advertido previamente sobre el uso de drones como herramientas de vigilancia y ataque, una táctica que ha comenzado a modificar la dinámica de los enfrentamientos armados en distintas regiones del país.