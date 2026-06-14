Atacan comandancia en Edomex tras intento de liberar a detenidos

Dos elementos de la policía municipal resultaron lesionados por impactos de bala, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica

Un ataque armado contra la comandancia municipal de Coyotepec, Estado de México, dejó como saldo dos policías lesionados y varias personas detenidas, luego de que un grupo intentara impedir el traslado de tres arrestados ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la información disponible, los hechos comenzaron tras la detención de tres personas relacionadas con un incidente vial y presuntos daños a bienes. Los detenidos permanecían en las instalaciones de seguridad municipal mientras se preparaba su puesta a disposición de las autoridades ministeriales.

Intentaron ingresar por la fuerza a la comandancia

Familiares y conocidos de los arrestados llegaron a la comandancia para exigir su liberación. La situación escaló cuando algunas personas intentaron entrar por la fuerza al inmueble, pero fueron contenidas por elementos de la policía municipal.

Minutos después, otros sujetos arribaron en vehículos particulares y realizaron detonaciones de arma de fuego contra las instalaciones, presuntamente con la intención de liberar a los detenidos o evitar su traslado ante el Ministerio Público.

El ataque provocó una fuerte movilización policiaca en los alrededores de la comandancia, mientras los agentes resguardaban el inmueble y solicitaban apoyo de corporaciones estatales para contener la agresión.

Durante la agresión, dos elementos de la policía municipal resultaron lesionados por impactos de bala, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica.

Las autoridades lograron someter y detener a varios de los presuntos participantes en el ataque, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Las tres personas originalmente detenidas también permanecieron bajo custodia, mientras se integran las investigaciones correspondientes por los hechos que derivaron en su arresto inicial.

Fiscalía investiga participación de los agresores

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a quienes dispararon contra la comandancia y determinar si hubo más personas involucradas que lograron escapar.

Entre las líneas de investigación se busca establecer si el ataque fue una reacción directa de familiares y allegados de los detenidos o si existió la participación de algún grupo delictivo organizado.

El caso generó preocupación entre habitantes de Coyotepec, debido a que se trató de una agresión directa contra instalaciones policiales y dejó al descubierto el nivel de riesgo que enfrentan las corporaciones municipales durante la custodia y traslado de personas detenidas.