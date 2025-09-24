Atacan camioneta de hija del gobernador de Sinaloa

Uno de los agentes, identificado como José, terminó herido de gravedad por un impacto de bala, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital

Durante la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a Sinaloa para reunirse con el gobernador, Rubén Rocha Moya, se registró un ataque armado contra la hija del mandatario, donde uno de sus escoltas terminó lesionado.

De acuerdo con medios locales, dos elementos de la Policía Estatal asignados a cuidar al Ejecutivo estatal y su familia, fueron atacados a balazos mientras circulaban por calles del sur de Culiacán.

Uno de los agentes, identificado como José, terminó herido de gravedad por un impacto de bala, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud es crítico.

Este ataque ocurrió apenas 10 días después que otro escolta de Rocha Moya fuera atacado por hombres armados; atentado en el que Luis Fernando, de 33 años, perdió la vida.