Atacan a secretario de Seguridad de Culiacán, Sinaloa: Video

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa, Alejandro Bravo Martínez, fue atacado a balazos la mañana de este martes cuando participaba en un operativo para atender un reporte de detonaciones de arma de fuego en el sector Aeropuerto de la ciudad.

El funcionario resultó ileso, aunque un elemento policial que lo acompañaba sí sufrió lesiones.

Reporte de detonaciones

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), oficiales de la corporación acudieron a atender un reporte ciudadano sobre disparos de arma de fuego.

Entre los elementos que se trasladaron al lugar se encontraba el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 horas en el fraccionamiento Terranova, cercano al Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Agresión y persecución

Al localizar a los presuntos responsables, quienes viajaban a bordo de un vehículo, los policías intentaron detenerlos.

Sin embargo, los sujetos respondieron arrojando “ponchallantas” y realizando detonaciones de arma de fuego, lo que desató una persecución por varias calles del sector poniente de la ciudad.

Durante el enfrentamiento, el vehículo oficial en el que viajaba el secretario Alejandro Bravo recibió varios impactos de bala, sin que estos comprometieran su integridad física.

La SSP informó que un elemento policial resultó lesionado por esquirlas de bala. Las heridas no fueron de gravedad y el oficial fue trasladado para recibir atención médica, encontrándose fuera de peligro.

Detenciones y aseguramientos

El operativo culminó con la detención de cuatro personas, identificadas como Samuel “N”, de 25 años; Roland “N”, de 22; Josué “N”, de 19, y José “N”, de 17 años. A los detenidos se les aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y una camioneta Hyundai Tucson.

Los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el inicio de las investigaciones.

Durante los hechos se registraron situaciones de riesgo para la población. Cerca de un jardín de niños se escucharon detonaciones, lo que provocó la suspensión de clases en varios planteles educativos del sector.

En algunos casos, padres de familia acudieron a recoger a sus hijos, mientras que otros menores fueron resguardados en escuelas de la colonia Bachigualato.

Además, se reportó un accidente vial en el que un padre y su hijo chocaron contra una camioneta estacionada frente a una escuela, presuntamente al intentar alejarse del lugar del enfrentamiento.

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se reforzó la presencia policiaca en Culiacán, con operativos del escuadrón motorizado de la Policía Estatal Preventiva en zonas comerciales y habitacionales.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a hacer uso responsable de la línea de emergencias 9-1-1 y del número de denuncia anónima 089, y reiteraron su compromiso de mantener el orden y la seguridad en la capital sinaloense.