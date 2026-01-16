Atacan a policías y marinos con ácido durante operativo en Colima

Los oficiales acudieron a una vivienda tras un reporte por violencia familiar y fueron agredidos con una sustancia corrosiva por el presunto agresor

Un operativo de rescate por violencia familiar en Villa de Álvarez, Colima, derivó en un ataque contra fuerzas de seguridad que dejó a cinco elementos gravemente lesionados. Los hechos se registraron cuando los oficiales acudieron a una vivienda tras un reporte al 911 y fueron agredidos con una sustancia corrosiva por el presunto agresor.

¿Cómo se desarrolló el operativo en Villa de Álvarez?

El incidente comenzó con un reporte de violencia doméstica en el norte de la ciudad, donde una mujer estaba siendo agredida. Al llegar al domicilio, los policías y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron interceptados por un hombre que aseguraba que la denuncia era falsa. Sin embargo, tras la confirmación del C5 Colima y siguiendo los protocolos de seguridad, los oficiales procedieron a proteger a la víctima, lo que provocó la reacción violenta del sujeto.

Agresión con sustancia corrosiva y lesiones graves

El agresor lanzó un líquido tipo ácido hacia el rostro y cuerpo de los agentes, causando quemaduras de segundo y tercer grado. Como resultado, dos policías municipales y tres marinos resultaron gravemente heridos. La magnitud de las lesiones motivó la activación inmediata de unidades adicionales de seguridad y paramédicos de Protección Civil Municipal.

Los cinco elementos fueron trasladados de urgencia a un hospital especializado, donde hasta el último reporte oficial, cuatro de ellos permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas. La atención médica se centró en tratar la profundidad de las quemaduras y prevenir complicaciones secundarias derivadas del contacto con el químico.

Detención del agresor y antecedentes

El presunto atacante fue sometido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Colima. Las autoridades informaron que el detenido tiene antecedentes de conductas violentas y que, presuntamente, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. Estos factores serán considerados dentro de la investigación por lesiones calificadas y otros delitos que se deriven de los hechos.

La mujer víctima de violencia familiar fue resguardada y se le brindó atención inmediata para garantizar su seguridad. Las investigaciones ministeriales continúan para determinar la composición exacta del químico utilizado y definir la situación jurídica del agresor.