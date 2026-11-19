Hombres armados dispararon desde un vehículo contra agentes que realizaban un filtro de seguridad; no hubo lesionados y localizaron 12 casquillos

Elementos de la Policía Investigadora Ministerial fueron atacados a balazos mientras realizaban un filtro de seguridad en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. La agresión ocurrió frente a las instalaciones de la agencia del Ministerio Público y no dejó personas lesionadas.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas del martes 17 de noviembre, sobre la avenida Pedro Mártir. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los disparos fueron realizados desde un vehículo en movimiento contra los agentes que se encontraban en el punto de revisión.

Después del ataque, personal de la Fiscalía acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Durante las labores, los peritos localizaron y recolectaron alrededor de 12 casquillos percutidos, que fueron incorporados a la investigación.

La Policía Ministerial también desplegó un operativo en la zona para tratar de ubicar a quienes participaron en la agresión. Hasta los primeros reportes no se había informado sobre personas detenidas.

Fiscalía investiga el ataque en Taxco

Mediante un comunicado, la FGE confirmó que inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. La dependencia señaló que continuará con las acciones de procuración de justicia en la región Norte de Guerrero, en coordinación con otras instituciones de seguridad.

El ataque ocurrió en un municipio donde, de acuerdo con registros oficiales del mapa delictivo estatal citados en los reportes, opera una célula de La Familia Michoacana.

En ese contexto, la Fiscalía ha decomisado dos bodegas durante los últimos tres meses, en las que se encontraron miles de productos que, según las autoridades, eran comercializados por el grupo criminal en Taxco y sus comunidades.

Sin embargo, la información oficial disponible no señala que esa organización esté relacionada con la agresión contra los agentes ministeriales.