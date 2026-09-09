Atacan a policías en Culiacán y despliegan operativo

La SSP Sinaloa repelió una agresión armada en Jesús María sin reportar agentes heridos; autoridades reforzaron la seguridad tras el ataque

La mañana de este martes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa fueron agredidos con armas de fuego a las afueras de la sindicatura Jesús María en Culiacán.

De acuerdo con la SSP, tras el ataque ningún elemento resultó herido y la situación fue controlada tras repeler la agresión.

Tras esto, elementos del Grupo Interinstitucional se desplegaron para reforzar la seguridad en el área donde se registró el ataque.

Según medios locales, el hecho ocurrió en la carretera a la sindicatura de Jesús María, zona donde en 2023 fue detenido Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pese a que la SSP no informó sobre detenidos, los mismos medios locales reportaron que dos hombres y dos mujeres fueron arrestados con armas, cargadores y municiones, además de haber asegurado una camioneta Jeep modelo Rubicon.

Este hecho se da a tres días de que fuera asesinado Juan Alejandro, un bebé de poco más de un año, en un ataque armado en la colonia Prados del Sur.

Por su parte, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo detalló que se tiene información de que participaron tres personas en las agresiones y que está considerado como un ataque directo.