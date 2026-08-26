Atacan a periodistas en Poza Rica; uno está no localizado

Dos periodistas fueron atacados por hombres armados en Poza Rica, Veracruz; uno logró contactar a policías y otro permanece como no localizado

Dos periodistas de la fuente policiaca fueron atacados por hombres armados durante la noche del lunes 24 de agosto en Poza Rica, Veracruz, en un nuevo episodio de violencia contra comunicadores en el norte del estado.

La agresión ocurrió en la colonia Cazones, donde los reporteros se encontraban cuando fueron sorprendidos por sujetos fuertemente armados. Hasta el momento, no se ha establecido el motivo del ataque.

Uno de los periodistas permanece no localizado

Luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego, elementos de la Policía Estatal y otras corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio para desplegar un operativo y acordonar el área.

Uno de los comunicadores logró acercarse a los agentes y proporcionar información sobre lo ocurrido. Sin embargo, el segundo reportero permanece no localizado.

Familiares y personas cercanas al periodista señalaron que han intentado comunicarse con él por teléfono, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.

Durante el operativo posterior al ataque, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública terminó involucrada en un accidente con un automóvil particular.

De acuerdo con la información disponible, los presuntos agresores colocaron dispositivos conocidos como “ponchallantas” en distintas calles para obstaculizar el paso de las autoridades y facilitar su escape.

Hasta el momento, el Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle García, no ha emitido información oficial sobre la agresión.

Tampoco la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) ha difundido un comunicado sobre el ataque ni sobre la situación del comunicador reportado como no localizado.