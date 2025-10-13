Atacan a elementos de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato

Un ataque armado contra elementos de la Guardia Nacional registrado en Celaya dejó como saldo un agente muerto y una mujer lesionada de gravedad

Un ataque armado contra elementos de la Guardia Nacional registrado en Celaya dejó como saldo un agente muerto y una mujer lesionada de gravedad.

De acuerdo con medios locales, la agresión ocurrió sobre la avenida Constituyentes, a la altura de un puente que conduce a la salida a los Apaseos. Los agentes se trasladaban en motocicleta por la zona cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes les dispararon a quemarropa.

La balacera provocó una intensa movilización de fuerzas federales y estatales, que acordonaron el área para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación. En el lugar murió un agente hombre, mientras que una mujer integrante de la corporación fue trasladada a un hospital en estado grave.

Personal de la Fiscalía y Agentes de Investigación Criminal recabaron los primeros indicios para abrir la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.

El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, condenó la agresión y anunció un refuerzo inmediato en los operativos de seguridad en el municipio.

“Van a reforzar la investigación y si es necesario más guardias, vendrán más guardias, pero lo que sí se quiere es que se esclarezca este hecho”, declaró a medios locales.