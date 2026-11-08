Atacan a balazos patrulla de la Guardia Civil en Michoacán

Civiles armados atacaron una patrulla de la Guardia Civil en Indaparapeo, Michoacán. No se reportaron policías lesionados.

Un grupo de civiles armados disparó contra una patrulla de la Guardia Civil en la localidad de Guadalupe, municipio de Indaparapeo, en el oriente de Michoacán.

La agresión, registrada el viernes 6 de noviembre, provocó la movilización de fuerzas estatales y federales, aunque no se reportaron elementos lesionados.

Los atacantes utilizaron armas de alto poder contra los agentes. Tras la agresión, los uniformados solicitaron apoyo y, minutos después, arribó un convoy integrado por efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía de Michoacán y la propia Guardia Civil.

Despliegan operativo de seguridad en Indaparapeo

Las corporaciones de seguridad se distribuyeron en distintos puntos de la región para reforzar la vigilancia y atender la situación.

La agresión habría sido perpetrada por un grupo del crimen organizado con operaciones en municipios como Queréndaro, Álvaro Obregón, Zinapécuaro e Indaparapeo, según los primeros señalamientos.

En estas localidades, habitantes han denunciado presuntos actos de extorsión, amenazas y cobro de cuotas por parte de grupos delictivos.

Reportan antecedentes de violencia en el oriente de Michoacán

El ataque contra la patrulla ocurre en una región donde recientemente se han registrado diversas balaceras. Los reportes señalan una presunta disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos delictivos procedentes del vecino estado de Guanajuato.

Indaparapeo también se caracteriza por tener un importante flujo migratorio, con habitantes que regresan periódicamente a sus comunidades y apoyan económicamente a sus familias.