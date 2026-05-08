Atacan a balazos cortejo fúnebre en Culiacán; hay 2 muertos

De acuerdo con los reportes, el ataque se registró en el sector Infonavit Barrancos, cuando sujetos armados interceptaron la procesión fúnebre.

Un nuevo episodio de violencia se registró en Culiacán, Sinaloa, luego de que un cortejo fúnebre fuera atacado a balazos por un grupo armado, dejando como saldo dos personas muertas y tres más heridas, de acuerdo con reportes de autoridades y medios locales.

El ataque ocurrió cuando la caravana se dirigía hacia un panteón, en hechos que volvieron a evidenciar la crisis de seguridad que se vive en la capital sinaloense, una de las ciudades más golpeadas por la violencia del crimen organizado en los últimos años.

Atacan a balazos cortejo fúnebre en Culiacán

De acuerdo con los reportes, el ataque se registró en el sector Infonavit Barrancos, cuando sujetos armados interceptaron la procesión fúnebre y abrieron fuego contra los vehículos que formaban parte del cortejo.

En el lugar quedó sin vida un hombre que viajaba en una de las unidades, mientras que otra víctima fue localizada posteriormente en las inmediaciones de la zona del ataque. Entre los heridos se encuentran tres personas que fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Las unidades del cortejo, incluidas las que transportaban coronas florales, quedaron con múltiples impactos de bala tras la agresión, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las primeras investigaciones, mientras personal de emergencia atendía a los lesionados.